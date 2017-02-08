迪玛希好友提议为其拍摄纪录片

哈通社北京 -- 歌坛红人迪玛希•库达伊别尔艮的好友阿勒帕慕斯•沙里莫夫日前在Instagram直播聊天时提出关于为迪玛希拍摄纪录片的建议。

阿勒帕慕斯表示，应拍摄一部关于迪玛希的纪录片，把这位歌手的成长经历及他在中国度过的美好时光编入纪录片中。望各位网友也提供一些想法和建议，使这部纪录片的内容更加丰富。



期间，阿勒帕慕斯阅读了中国女粉丝寄来的许多信件，展示了迪玛希的许多生活照。当网友问到关于迪玛希个人生活的问题时，阿勒帕慕斯回复称，迪玛希目前单身，未婚。



迪玛希在中国湖南卫视《歌手2017》节目第一期和第二期均获第一名，并在第三期获得第三名。目前这位年轻歌手居总成绩排行榜榜首。随着节目的热播，迪玛希的知名度仍在不断飙升，深受中国歌迷和观众喜爱，他在中国社交平台的粉丝人数已超过100万，许多诗人为他编写诗歌，女粉丝也为进一步增进对迪玛希的了解，努力学习哈萨克语，甚至用哈萨克语向迪玛希写信。还有许多粉丝在自己的社交主页填满了迪玛希的照片。值得一提的是，最近在中国最大的互联网销售平台"阿里巴巴-淘宝"上出现了大量与迪玛希相关的商品，其中包括手表、项链、日历、手镯等，上面均印有迪玛希头像。



迪玛希惊人的的天籁嗓音和纯熟的歌唱技巧引起了许多著名歌手和明星的关注，他们纷纷对这位歌坛红人如同"冰雕的水晶宫殿"的完美音色表示震撼。比利时裔法国歌坛天后罗拉•菲比安向迪玛希发来邀请函，希望同这位天才歌手会面。2月6日，中国著名影视明星成龙与迪玛希会面，畅谈许久，最后两人甚至互赠礼物。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔 审校：金桥】

