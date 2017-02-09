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    10:14, 09 二月 2017 | GMT +6

    第二十八届世界大学生冬季运动会闭幕式完整视频录像

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    哈通社阿斯塔纳 —— 第二十八届世界大学生冬季运动会闭幕式于当地时间8日下午19时在阿拉木图竞技场（Almaty Arena）举行，哈萨克斯坦代表团共获11金8银17铜牌。

    点击视频，欣赏大冬会闭幕式精彩内容。

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 大冬会 2017世博会
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