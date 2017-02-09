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10:14, 09 二月 2017 | GMT +6
第二十八届世界大学生冬季运动会闭幕式完整视频录像
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哈通社阿斯塔纳 —— 第二十八届世界大学生冬季运动会闭幕式于当地时间8日下午19时在阿拉木图竞技场（Almaty Arena）举行，哈萨克斯坦代表团共获11金8银17铜牌。
点击视频，欣赏大冬会闭幕式精彩内容。
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