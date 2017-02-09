联合国支持在世博会框架下建立绿色技术中心

哈通社阿斯塔纳 - 据世博会运营公司消息，9日，世博会运营公司总裁阿赫梅特詹•叶西莫夫在公司总部会见了来访的联合国秘书长顾问、联合国开发计划署欧洲和独联体局局长、联合国2017阿斯塔纳世博会专员吉汗•苏力坦诺古鲁。

期间，双方签署了联合国参加2017年阿斯塔纳世博会的相关协议。



会谈中，双方就目前世博园区，特别是各主要场馆的准备情况进行了讨论。



阿赫梅特詹•叶西莫夫表示，已有115个国家和18个国际组织确认将参加本届世博会。



截至目前，有18个国家已经开始对自己的国家展馆进行主题装修。



叶西莫夫相信，联合国的参与将为此次世博会新能源领域带来新的亮点。



苏力坦诺古鲁夫人则高度评价了哈萨克斯坦在实现可持续发展目标方面的工作，并强调哈萨克斯坦在可持续和平衡的利用能源领域推动国家间对话和组织相关活动方面具有相当高的影响力。



"联合国支持纳扎尔巴耶夫总统关于建立绿色技术中心的倡议，并愿意在这方面提供一切必要的协助。我相信，以可持续能源为主题的此次世博会，对哈萨克斯坦而言是一个不可多得的机会。联合国愿为此作出自己的贡献。"她说。



据悉，吉汗•苏力坦诺古鲁将以首席专员身份，组织联合国各机构参展事宜。



【编译：木合塔尔·木拉提】