亚冬哈萨克斯坦或蝉联第一

哈通社阿斯塔纳 -- 据新浪体育，哈萨克斯坦在上届亚冬会赢得超级大胜，奖牌榜上把中日韩三强甩出几个身位。但六年过去，哈萨克斯坦在亚洲赛场的老面孔居多，新人上来少。虽然老将依然保持着相当强战斗力，但曾有的压倒性优势就不那么突出。哈萨克斯坦和中日韩相比，冰雪强项覆盖面广，似乎只有冰壶没什么实力。

中亚选手强壮的体魄，让他们在滑雪项目比之东亚选手有着先天优势。越野滑雪、冬季两项等等这些吃苦的耐力项目，哈萨克斯坦自打参加亚冬以来，就一直是夺金大项。

越野超级选手缺席 无碍权威

哈萨克斯坦在男子越野项目上有世界级选手-波托拉宁，上届亚冬豪取四冠，但近年来威力减弱，但在1月29日的瑞典一站世界杯上，他还能拿到30公里集合出发第19名来看，如果消息不假的话，波托拉宁放弃亚冬会比世锦赛。但哈队两位功勋老将、切博特科和切雷帕诺夫还在队中，在亚洲的实力依然强大。女队的核心骨科罗米娜也在队中。最顶尖选手去打世锦赛，剩下的选手就拼经验和基础战斗力，这点还是哈队有绝对优势。

自由式滑雪雪上技巧格外强悍

自由式滑雪，亚冬这次只设置了男女雪上技巧，以及男女双人对抗制雪地技巧。这几个项目，在亚洲真正强大的就是哈萨克斯坦。男子的雷赫德，女子的加利舍娃，都是在世界杯分站赛上多次进前三的人物。不过加利舍娃似乎没来，需要确认。

冬季两项：世界二流 亚洲一流

冬季两项除了女子接力和中国队竞争激烈之外，男子方面还有王牌选手扬-萨维茨基，他和前辈切克雅科夫（11年亚冬会三金得主）一样，世界比赛20几名，到了亚洲就是一览众山小的级别。而哈萨克斯坦的整体实力也保证了他们在男女混合接力上可以做到亚洲无敌手。

短道速滑几大妖星均未出现

哈萨克斯坦短道速滑，从以前看中韩竞争，自己争取拣个奖牌的心态，到现在已经可以在个别项目上发起冠军挑战。比较突出的就是男子500米的尼基沙和阿兹加利耶夫，还有男子1000米的朱马加兹耶夫，这些都是在本赛季世界杯分站赛上拿过冠亚军级别的人物，但从名单上看，他们应该没入选。说一句速度滑冰，上届亚冬，哈队靠库辛和巴本科抢回一金二银二铜，本届依然是两人主角，库辛在1000米上和韩国金太允是最大的夺冠热门。

花样滑冰别忘记他

丹尼斯-谭是亚冬会花滑男单卫冕冠军，虽然2016年水准有点下滑，但在最近结束的大冬会上，他状态回升获得冠军。作为站上过索契奥运领奖台的选手，他的抗压能力很强，他与金博洋、宇野昌磨的对抗也十分值得期待。

男子冰球见证亚洲最强

哈萨克斯坦男子冰球16年从最高组降下来，17年世锦赛只能打甲级A组。此前哈队已经连续四次在最高组和第二级别组来回升降，看上去有点悲。但和刚从甲级A组降到B组的日本，以及甲级A组倒数第二勉强保级的韩国相比，哈萨克斯坦队就是霸王级队伍。要知道哈萨克斯坦在对阵顶级强队时虽然基本没赢过，但输的比分都不大。



【来源：新浪 编辑：木合塔尔·木拉提】