世界新闻摄影大赛：俄大使遇刺照片获头奖

哈通社阿斯塔纳--据BBC消息，"2016世界新闻照片奖"结果近日揭晓。共有8万多张照片参与评比。赢得头奖的照片是"土耳其刺杀"。照片反映了俄罗斯驻土耳其大使卡尔洛夫遭遇枪杀时的一瞬间。2016年12月19日，美联社驻安卡拉摄影记者厄兹比利奇记录了这一场景，显示枪手艾登塔斯在枪击俄罗斯大使之后大声呼喊。

《纽约时报》记者贝雷胡拉克（Daniel Berehulak）拍摄的一组照片"他们像动物一样屠杀我们"获得普通新闻（图组）一等奖。图组中的这张照片显示，菲律宾首都马尼拉一所警察局内的囚犯正在看着警察处理毒品犯罪嫌疑人。

为法国《世界报》工作的Getty记者斯托克特以这幅照片赢得普通新闻（单张）一等奖。照片显示，2016年11月2日，伊拉克特种部队在摩苏尔市东部地区搜查住宅。





《纽约时报》记者波诺马列夫赢得普通新闻（图组）二等奖。他在11月12日拍摄的照片显示，一个伊拉克家庭正逃离摩苏尔的战火，背景是盖亚拉燃烧的油田。





俄罗斯国际新闻社"今日俄罗斯"记者梅尔尼科夫（Valery Melnikov）以"乌克兰黑暗的日子"摄影获得长期项目一等奖。系列照片中的这幅照片显示，名叫卢汉斯卡亚的小村中的一对夫妇正在逃离被空袭炸毁的住宅。







Panos图片社记者法蒂米获长期项目二等奖，作品题目是，"一个伊朗人的旅程"。法蒂米作品的特点是从不同侧面反映复杂伊朗社会中人们的日常生活。





布雷肯（Amber Bracken）获得当代问题（图组）一等奖，他的照片反映了美国达科他州反对在苏族自然保护区新建输油管线工程示威者的活动。这幅照片上的这位示威者受到警察的辣椒喷雾攻击，正在接受救治。





Kai Oliver Pfaffenbach的这幅照片获得体育（单张）一等奖，显示短跑名将、牙买加选手博尔特在2016年里约奥运会百米半决赛中回头笑看对手。







佩雷兹（Francis Perez）赢得自然（单张）一等奖，照片拍摄于2016年6月8日，显示一只海龟在金丝雀群岛附近被渔网缠住。







《国家地理》杂志摄影师斯特尔敦（Brent Stirton）以这幅"犀牛战争"赢得自然类别（图组）一等奖。照片上的是两位犀牛偷猎者，分别为19和28岁，遭到莫桑比克反偷猎警察的逮捕，在当地监狱等候处理。





《国家地理》摄影师Ami Vitale获得自然类别（图组）二等奖，作品是"熊猫回归自然"。16岁的大熊猫叶叶返回巨大的卧龙自然保护区。





卡梅罗（Francesco Comello）拍摄的图组获得日常生活类别（图组）三等奖。要想成为俄罗斯东正教的神职人员，必须先进教堂修习，或者结婚。照片显示，弗拉基米尔（Vladimir）和维托利亚（Vittoria）结婚。





Tomas Munita的作品赢得日常生活类别（图组）一等奖。古巴拉斯图纳斯省的一些学生正在乘卡车回家，运送菲德尔·卡斯特罗骨灰的车队从旁边经过。





在古巴的朝鲜族两姐妹Olga和Adelina Lim Hi，她们是在古巴为数不多的没有混血的朝鲜族后裔。她们的祖父是Im Cheon Taek，是早期古巴朝鲜族社区的著名人物。Michael Vince Kim的这幅照片赢得了人物类别（图组）的一等奖。





获奖作品和入围作品将于2017年4月20日开始在阿姆斯特丹的一次巡回展览中展出。