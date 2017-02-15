哈通社阿拉木图 - 统计显示，在我国跨国婚姻中，南哈萨克斯坦州男性公民同外国女性结婚的比例最高。

经济部工作人员在接受哈通社记者采访时表示，据统计，2016年1月至11月，我国共计2154名女子和3112名男子同外国公民结婚登记。其中，南哈州比例最高，共有658名男子与外国女子结婚登记。



哈通社记者还专门对南哈州突厥斯坦登记跨国婚姻的一家人进行了采访。



来自塔吉克斯坦的一位名叫穆尼萨的女子2014年顺利考上亚萨维哈萨克土耳其大学，来到哈萨克斯坦。



后来成为了她丈夫的哈萨克青年海拉特，当时还是一名出道不久的企业家。当海拉特见到该女子时，对其一见钟情。



穆尼萨说："我们从初次相识时就决定不再分开，2年后便登记结婚。我们在杜尚别和突厥斯坦分别举行了两次婚礼。哈萨克与塔吉克在民族习俗、传统食品等均有许多共同点。婚礼举办的非常顺利。"







这两名青年现在突厥斯坦市居住。穆尼萨正在继续念书，而海拉特则继续经营自己的企业。



二人将哈萨克与塔吉克民族习俗完美的结合于一处。



"我喜欢做饭，因此经常会准备一桌丰盛的家宴。有时会烹饪包尔萨克、肉或者塔吉克抓饭。毕业后，我希望将所有的时间花在家人和孩子身上，培养出令哈萨克与塔吉克人民引以为荣的儿女。"穆尼萨说。



统计显示，阿拉木图和阿斯塔纳也出现许多异国恋。



仅在2016年，阿拉木图已有510名女子，而阿斯塔纳则有260名女子同外国男子结婚登记。



例如，阿拉木图一居民通过社交网站于2014年同拉脱维亚人马尔丁•布利耶迪斯结识，两人已经结婚登记，现住伦敦。



【记者：阿勒玛斯•穆喀什吾勒 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

