影片《属于世界的纳扎尔巴耶夫》首映式在比什凯克举行

哈通社比什凯克--纪录片《属于世界的纳扎尔巴耶夫》首映式17日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。纪录片由吉著名导演、制片人乌米尔乌扎克•托列别克夫执导，哈裔吉尔吉斯斯坦商人萨布尔江•赛达赫麦托夫资助影片拍摄。

托列别克夫向哈通社记者讲述了拍摄这部纪录片的初衷和理念。他说"早在多年前就已产生了拍摄世界级政治家纳扎尔巴耶夫纪录片的想法。起初，我还真不知道他青年时期在吉尔吉斯生活多年的经历。他懂得我们的语言和文化，了解吉尔吉斯民族，有着很深的吉尔吉斯情结。为了查找相关资料，我多次往返吉尔吉斯斯坦作家协会。有一次，我在那里遇见了作家莫穆纳娃，她将自己撰写的有关纳扎尔巴耶夫在吉尔吉斯生活经历的著作作为礼物赠送给了我，并带我去认识了几位纳扎尔巴耶夫在吉尔吉斯的熟人。"







他说，这部纪录片的拍摄地为阿拉木图、阿斯塔纳和总统的家乡夏玛勒汗。影片不仅记录了总统青年时代的生活经历，还记录了他多年的从政生涯和为国家做出的重要贡献。





他说："在为期一年的拍摄过程中，我们遇到了纳扎尔巴耶夫总统在吉尔吉斯的多个朋友和熟人。他们为拍摄影片提出了许多有趣的建议。纳扎尔巴耶夫总统是一位稳重和经验丰富的政治家。影片重点讲述了他带领哈萨克斯坦从贫穷走向富裕的历程。"







【编译：金桥】