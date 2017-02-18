阔科谢套能源中心项目获多家外国大型企业关注

哈通社阔科谢套 - 阿克莫拉州第一副州长达吾然•阿德勒别科夫2月17日同到访的中国华西能源工业股份有限公司（Westers POWER CHINA）代表团举行会谈。

会上，双方就在阔科谢套市投资兴建热能中心相关事宜进行了讨论。



阿德勒别科夫向率领华西能源工业公司代表团访哈的李宏（音译）先生一行表示欢迎，并强调，正在高速发展中的阔科谢套将敞开大门欢迎投资者。



他表示，热能中心是目前阔科谢套急需的重要项目，当地政府将为有意投资这一项目的投资者尽可能的提供便利的投资环境。



中方代表在会上提供了他们的方案，并表示愿意在热能中心项目上倾注全力。据李宏先生透露，华西能源工业计划集中30多家旗下企业参与这一项目。







李宏先生称，华西能源工业是中国私营企业当中最具实力的企业之一，其旗下企业分布全球各地，在包括中国、印度、印度尼西亚等国，从事过许多热能中心项目的投资建设工程。



他表示，若哈萨克斯坦方面能够认可华西能源工业提出的建设方案，公司将竭力建设一座令哈方人满意的热能中心。



在会谈当中，阿德勒别科夫听取了中方建设方案，并表示，热能中心的建设应最大限度的减少对自然环境的影响。他强调，在达成最终的合作协议之前，需对项目的细节进行详细的梳理和研究。







会谈最后，阿德勒别科夫邀请中方代表参观阔科谢套市两座热能电站，了解该市目前的热能供应现状。



值得一提的是，华西能源工业并非首家有意投资阔科谢套热能中心项目的外国企业。截至目前，已有超过10家来自美国、以色列、土耳其和中国的大型企业，表达了参与这一工程的浓厚兴趣。



【编译：木合塔尔·木拉提】