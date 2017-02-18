哈萨克斯坦冬季亚运会历史

哈通社阿斯塔纳 -- 第八届亚洲冬季运动会将于2月19日在日本札幌市和带广市拉开序幕。哈萨克斯坦代表团共派出153名运动员参加本届亚冬会。

每四年一届的亚洲冬季运动会于1986年开始举办。日本札幌市成为了第一届（1986年）和第二届（1990年）亚冬会主办城市。

第三届亚冬会于1996年在中国哈尔滨举行。首次参加该赛事的哈萨克斯坦代表团共摘获31枚奖牌（14金9银8铜），位居奖牌榜第二位。

1999年，韩国江原道市主办第四届亚冬会。根据比赛结果，哈萨克斯坦代表团以10金8银7铜牌的成绩位列奖牌榜第三位。

2003日本青森和2007中国长春亚冬会上，哈萨克斯坦运动员表现不佳，分别获得20枚（7金7银6铜）和18枚奖牌（6金6银6铜），位居奖牌榜第四。

哈萨克斯坦阿斯塔纳和阿拉木图市于2011年联合举办第七届亚洲冬季运动会。来自26个国家的运动员争夺11个冬季项目的奖牌。哈萨克斯坦派出169名运动员参加比赛，并以32金21银17铜牌的成绩首次占据奖牌榜榜首。

哈萨克斯坦共参加了五届亚冬会比赛，并获得了164枚奖牌（69金51银44铜）。

七届亚冬会奖牌榜





【撰稿：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】