中国外交部长王毅：大国为各国遮风挡雨 共建“一带一路”

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国外交部消息，当地时间2月17日，中国外交部长王毅在德国慕尼黑出席第53届慕尼黑安全会议，并在全体会议上发表题为《坚持合作理念，作出正确抉择》的主旨演讲。

王毅表示，中国有句古话：以史为鉴，可以知兴替。



王毅说，“回顾历史的长河，我们曾经一次次走到生存发展的十字路口，一次次围绕和平还是战争、合作还是对抗、开放还是封闭作出影响深远的历史抉择。选对的时候，世界迎来和平与发展。选错的时候，就会付出火与血的代价。



或许，我们真的又一次站在了历史的十字路口。但与以往完全不同的是，我们已经身处一个各国利益相互交融，人类命运密不可分的世界，我们可能已经无法承受起犯错的代价。”



王毅强调，作为国际社会的重要一员，中国不会在重要的时刻置身事外。



王毅指出，无论在哪个时代，大国和睦，世界就能和平稳定；大国交恶，世界就会冲突动乱。面对当今各种全球性挑战，大国应当以人类和平发展的大局为重，携手合作，同舟共济，为世界各国遮风挡雨，而不能各自为政，独善其身，甚至相互对抗。



王毅称，中国历来是一个负责任的大国。



“我们愿与世界其他各国和平共处，真诚合作。”他说。



王毅还提到，世界上没有放之四海而皆准的发展道路和模式，也不存在什么"历史的终结"，关键是要符合各国自身的国情，得到人民的拥护，同时本着相互尊重的精神，交流互鉴，取长补短，共同进步。



王毅说，“2013年，习近平主席正式提出共建‘一带一路’的重大倡议。这是中国迄今为国际社会提供的最大公共产品，也是目前世界上最受欢迎的国际合作倡议。”



他表示，今年5月，中国将在北京主办"一带一路"国际合作高峰论坛，这将是中国为全球合作与全球治理作出的又一次重要贡献。



“我们相信这次论坛一定会取得圆满成功，让‘一带一路’更好地造福世界。”他说。



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