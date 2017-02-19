俄年底将还清苏联外债 苏联曾因粮食短缺借钱买粮

哈通社阿斯塔纳--俄罗斯《消息报》日前援引俄财政部的消息称，俄将于今年年底前偿清苏联时期遗留的外债。财政部不久前向马其顿偿还了6060万美元欠款，今年年底前将向波黑偿付最后一笔债务1.252亿美元。两国均是在南斯拉夫解体时建立，有权收回苏联时期的欠款。

苏联的遗留债务主要由来自巴黎俱乐部西方国家的借债，和向社会主义政治经济合作组织经济互助委员会(1991年6月28日解散)成员国的借款构成。二战后的近三十年里，苏联在外贸中都不存在长期欠债问题，能够及时、足额地偿还债务。自上世纪70年代起，由于粮食短缺和国际市场原油价格下降，苏联大量向巴黎俱乐部的西方国家借债，主要用来进口粮食。

苏联解体前的1991年12月4日，苏联八个加盟共和国俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦签署了一项如何分配苏联外债的协议。俄罗斯承担苏联的外部债务61.34 %，即约570亿美元。波罗的海三国和阿塞拜疆、摩尔多瓦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦没有签署该协议。但此后，除俄罗斯外，其他国家没有按时履行协议。 1993年4月2日，作为苏联的继承者，俄罗斯政府宣布接手前苏联各加盟共和国的所有义务、由俄罗斯偿还苏联966亿美元的外债。由于1998年发生经济危机，俄罗斯暂时停止偿还苏联外债。2004年到2008年世界经济危机前，国际石油价格大幅度上涨，俄罗斯经济恢复并大量偿还苏联时期所欠外债。