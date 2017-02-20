哈萨克斯坦电影入围戛纳电影节短片角单元

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦电影导演迪亚斯·阿兹伊姆詹诺夫拍摄的《复仇（Ultio）》电影短片成功入围2017戛纳电影节短片角（Short Film Corner）单元。

电影主要讲述年轻夫妻、父母和孩子们之间的复杂关系。

导演阿兹伊姆詹诺夫说："入围戛纳电影节短片角单元使该片在全球电影行业从业者面前得到展示的机会，并为吸引全球电影领域投资者们创造可能。我们还申请参加了电影基金会参赛单元，具体入围结果将于4月份公布。"

"电影拍摄地包括哈萨克斯坦、俄罗斯和美国等国家。主题曲由我国著名的作曲家阿斯哈尔·沙非编曲。"他说。



据了解，电影节短片角单元将放映入围的100多个国家2千多部短片。

短片角是戛纳电影节的一个短片交流平台，而并非竞赛单元。

入围的片子能够在戛纳电影节期间短片角中心的放映室里面放映，并能够让主创人员获得参加戛纳电影节部分放映和活动的Accreditation（电影节通行证），预约使用短片角中心的会议厅进行宣讲，在现场和潜在的短片买家交流磋商。

电影节结束之后，短片角会安排专业的短片投资商观看影片，潜在的买家就会联系购买心仪的短片，或向电影人投资下一个拍片计划。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】