哈通社阿克套 -- 曼格斯套州江阿吾赞市一位名叫拉马詹•阔伊什巴耶夫的学生日前制作出一款"机器人服务员"。机器人高度为40公分。拉马詹为制作这款机器人仅花费了5万坚戈。

根据初步设定，该款机器人可以通过规定好的路线，为顾客送餐。







据机器人技术交流圈负责人巴赫特詹介绍，制作机器人的想法是由一位在"卡拉万"餐馆打工的服务员提出的。



由于餐馆人手不足，无法及时为顾客送餐，导致餐馆服务质量持续下降。该服务员非常希望能有一款机器人代劳服务员为顾客及时送餐。随后便将该想法告知巴赫特詹，而巴赫特詹则推荐拉马詹来实现这一想法。



巴赫特詹表示，仅在一周内，拉马詹便制定项目实施步骤、编程工作、机器人外貌设计方案等。随后在两日内，向"卡拉万"餐馆服务员发送了一段机器人制作完成后的视频。这款机器人将通过规定好的路线，为顾客送餐。而操作用户只需利用手机蓝牙向机器人传达指令。



值得一提的是，这款机器人还可以用哈萨克语表达"您点的菜已准备好"。









"机器人服务员"是在意大利"Arduino"技术基础上制作的。其主体目前尚待完善，当地专家将负责机器人外壳制作工程。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】