迪玛希的父亲计划放弃公职 专心协助儿子事业发展

哈通社阿斯塔纳 - 迪玛希•库代别尔艮的父亲哈纳特•阿伊特巴耶夫已决定放弃国家公职，专心协助其子事业的发展。

据KTK电视台报道，最近几年来，哈纳特•阿伊特巴耶夫一直担任阿克托别州文化管理局局长职务。



他表示，在辞去公职之后，他将会把所有的时间都用于协助儿子迪玛希的演艺事业。



一个月前，中国《歌手2017》节目组曾以特邀嘉宾的名义，邀请哈纳特访问中国。自那以后，哈纳特便同儿子一起待在中国。



据了解，哈纳特已经写好了辞职报告，准备辞去文化管理局局长职务，但报告能否得到阿克托别州州长的签署批准，仍属于未知数。

KTK电视台的报道称，由于在中国受了风寒，身体状况欠佳，哈纳特回绝了电视台记者的采访请求。







我国歌手迪玛希•库代别尔艮正在中国参加知名电视音乐竞技节目《歌手2017》。



上周六在节目第五期中，他演唱了布鲁诺•马尔斯和马克•朗森的作品《Uptown Funk》。《歌手2017》共有14期。



值得一提的是，迪玛希在中国的热度仍在不断飙升，甚至被称之为"迪玛希现象"。



【编译：木合塔尔·木拉提】