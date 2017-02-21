吉尔吉斯官方就阿坦巴耶夫言论作出解释

哈通社阿斯塔纳 - 吉尔吉斯官方21日就其总统阿坦巴耶夫关于哈萨克斯坦的言论做出了正式的官方回应。

据悉，吉尔吉斯外交部副部长迪娜拉•柯梅洛娃今日同哈萨克斯坦驻吉尔吉斯特命全权大使阿依姆多斯•波兹吉格托夫在比什凯克举行了会晤。



会晤中，吉方表示不希望因阿坦巴耶夫相关言论而影响两国关系。



迪娜拉•柯梅洛娃还就阿坦巴耶夫的17日在接受Euronews采访时关于"吉尔吉斯遭遇哈萨克斯坦制裁导致人员损失"的说法做出了解释说明。



据其称，2010年4月哈萨克斯坦关闭了与吉尔吉斯之间的边境，这对吉尔吉斯边民的生活产生了巨大的影响。无法通过合法途径往来两国的部分吉尔吉斯公民无奈采取了通过游过楚河的方式偷渡边境，一些幼童染病后由于无法进入哈萨克斯坦接受治疗而夭折，部分地区的重病患者也因为缺少药品而死去。为期一个半月的边境封锁，对吉尔吉斯国内经济社会状况造成了严重的打击。



迪娜拉•柯梅洛娃说："为了保持两国友好合作关系的建设性发展，我们希望双方不要因此事产生争端，而是将关注的重点放在更加重要的任务上。"



迪娜拉•柯梅洛娃表示，由于两国政府在2003年12月25日达成的边境检查站相关协议遭到了破坏，目前哈萨克斯坦和吉尔吉斯边境12个边境检查站仍有4个处于关闭状态。



【编译：木合塔尔·木拉提】