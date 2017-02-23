纳扎尔巴耶娃会见欧盟驻哈代表团大使和中国驻哈大使

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）国际事务、国防和安全委员会主席达丽哈•纳扎尔巴耶娃22日在阿斯塔纳会见欧盟驻哈萨克斯坦代表团大使特拉里安•赫利斯捷。

纳扎尔巴耶娃表示，与欧盟国家建立友好关系是哈萨克斯坦外交政策的主要方向之一。实施哈欧《扩大伙伴关系与合作协定》是双边合作优先问题之一。哈方有意尽快实施这项协定。相信欧盟国家议会也会尽快完成协定批准工作。



截至目前，已有8个欧盟成员国批准《扩大伙伴关系与合作协定》。



赫利斯捷表示，哈萨克斯坦是欧盟国家在中亚地区的主要合作伙伴，议会外交在深化双边合作关系领域发挥着重要作用。



当双方谈及人文领域合作关系时，赫利斯捷表示，欧盟5000余所大学有意同哈高等教育机构建立合作关系，并通过交换生计划，为哈萨克斯坦15所大学学生提供海外学习的机会。





当日，纳扎尔巴耶娃还会见中国驻哈大使张汉晖。双方就进一步加强哈中合作关系交换意见。



纳扎尔巴耶娃表示，发展长期稳定的哈中睦邻友好合作关系符合两国人民根本利益，有利于促进两国和平、稳定与发展。



张汉晖表示，中方视哈为好邻居、好朋友、好伙伴。在25年的合作当中，两国取得了令人瞩目的成果。中国支持哈为巩固和平与稳定、改善国民生活水平所实施的政治与经济改革计划。2017年对哈萨克斯坦而言是重要的一年。哈将举办许多国际活动，其中包括上合组织成员国元首理事会会议、世界博览会等。中国国家主席习近平计划出席世博会开幕式。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】