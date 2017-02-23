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    19:18, 23 二月 2017 | GMT +6

    统计：最近一个月内 迪玛希在网上被提及多少次？

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    哈通社阿斯塔纳 - 中国音乐类实境秀节目《歌手2017》的参赛选手、现年22岁的哈萨克斯坦青年歌手迪玛希•库代别尔艮，如今已经可谓是一炮走红，知名全球了。

    在接连演唱了《OS d'un terrien en détresse》、《Опера №2》、《The Show Must Go On》歌曲之后，迪玛希顺利的为自己圈到了大量新粉丝。

    位于阿拉木图的Media System数据分析中心，日前对最近一个月内（1月20日-2月20日）迪玛希在互联网上的检索数据进行了统计，数据显示，主流网络媒体中对迪玛希的提及次数达64448次，其中33108次来自哈萨克斯坦。

    而在1月28日和29日两天中，迪玛希姓名被提及的次数分别为4928次和5535次。这两天正是关于迪玛希在《歌手2017》节目第二期再次获得冠军的相关新闻报道集中出现的日子。

    截止统计报告发布之前，迪玛希在第一期中演唱《SOS d'un terrien en détresse》的视频已经累计播放了5 448 559次，并有133 374人分享这一视频。

    统计显示，互联网上对迪玛希相关信息大多数报道来自哈萨克斯坦，占总数的72.9%。

    此外，提及迪玛希相关内容的网络信息还来自俄罗斯（11.4%）、乌克兰（3.7%）、美国（1.5）、韩国（0.8%）、以色列（0.5%）和法国（0.4%）。

    在推特和脸书等主流社交媒体平台上，分享最多的文章是一篇关于其将在第五期演唱歌曲的预报，分享人数达1227人，点赞人数为1830人。

    关于迪玛希的话题和标签，在推特上已经超过了3000多个。每条关于支持迪玛希的推特和脸书都收集到了近千的赞和转发。

    中文互联网络因相对独立，未被纳入到此次统计当中。

    目前《歌手2017》节目正在进行当中，节目共有14期。

    文化和体育部部长22日通过其个人Facebook主页透露，迪玛希将在第七期节目中演唱著名的哈萨克民歌《daididao》，哈萨克国立艺术大学民族器乐交响乐团将为其提供伴奏。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

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