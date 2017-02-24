杜尚别至塔什干航空航线再度受阻

哈通社阿斯塔纳 - 塔吉克斯坦索蒙航空公司原定于今日（23日）自杜尚别飞塔什干的航班，再度因不明原因遭取消。

此前一次的航班，曾因塔吉克斯坦方面为及时将相关文件送交乌兹别克斯坦官方，而受阻。



按照原定计划，索蒙航空公司的班机应于23日当地时间13:00时自杜尚别起飞，飞往乌兹别克首都塔什干国际机场。



根据该公司透露的消息显示，本次航班的机票均已售出。



但据杜尚别国际机场新闻发言人称，由于未知的原因，此次航班在起飞前被取消。索蒙航空称它没有收到乌兹别克政府的任何解释。

杜尚别至塔什干航线至此已有两次受阻。



本月20日的航班也曾因故被取消。



受此影响，索蒙航空公司有多位高层被撤职。



除了2月10日进行的试飞航班外，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦两国首都杜尚别与塔什干之间自1992年以来就没有直飞的民航航班运营。



1992年，在塔吉克斯坦爆发为期五年的内战之后，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦之间的航班联系中断。



近年来，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦两国政府就恢复航班联系进行了几轮的谈判。2016年11月，两国签署了一份关于恢复杜尚别-塔什干直飞航班的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】