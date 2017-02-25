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14:48, 25 二月 2017 | GMT +6
萨金塔耶夫总理召开会议讨论国情咨文落实情况
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哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫25日在总理府主持召开落实《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》国情咨文工作会议。
会议就政府对进入经济增长新模式提出的方案和加快经济技术现代化等问题进行了讨论。
【编译：小穆 审校：金桥】
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