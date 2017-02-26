第八届亚冬会赛程结束 我国代表团居奖牌榜第四

哈通社札幌 -- 第八届亚洲冬季运动会自由式高山滑雪男子30公里集体出发赛26日在日本札幌举行。

比赛中，日本选手Akira Lehting以1:22:54.0的成绩摘获金牌，我国选手谢尔盖•切列帕诺夫（1:22:54.0）和尼古莱•切波特科（1:22:56.3）分别摘得银牌和铜牌。





当日举行的冰球项目男子组总决赛中，哈萨克斯坦队以7：0的大比分完胜日本队，摘获金牌。比赛进行得非常激烈，日本队多次试图射门得分，但因哈萨克斯坦队防守严密，自始至终未能投进一球。



值得一提的是，第七届亚冬会冰球项目中，我国代表团曾荣获总决赛冠军，本届亚冬会再次取得冠军，向参赛国证明了雄厚的实力。在昨日举行的冰球项目女子铜牌争夺赛中，我国代表团以8比0的大比分完胜泰国队。



札幌亚冬会赛程结束。日本代表团共获27金21银26铜，位居奖牌榜榜首，韩国代表团以16金18银16铜的成绩位居第二，中国代表团以12金14银9铜的成绩位列第三，我国代表团以9金11银12铜牌的成绩位居奖牌榜第四位。



【记者：坤苏勒坦•沃塔尔拜 编译：昂哈尔 审校：金桥】