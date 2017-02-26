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    12:44, 26 二月 2017 | GMT +6

    第八届亚冬会赛程结束 我国代表团居奖牌榜第四

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    哈通社札幌 -- 第八届亚洲冬季运动会自由式高山滑雪男子30公里集体出发赛26日在日本札幌举行。

    比赛中，日本选手Akira Lehting以1:22:54.0的成绩摘获金牌，我国选手谢尔盖•切列帕诺夫（1:22:54.0）和尼古莱•切波特科（1:22:56.3）分别摘得银牌和铜牌。


    当日举行的冰球项目男子组总决赛中，哈萨克斯坦队以7：0的大比分完胜日本队，摘获金牌。比赛进行得非常激烈，日本队多次试图射门得分，但因哈萨克斯坦队防守严密，自始至终未能投进一球。

    值得一提的是，第七届亚冬会冰球项目中，我国代表团曾荣获总决赛冠军，本届亚冬会再次取得冠军，向参赛国证明了雄厚的实力。在昨日举行的冰球项目女子铜牌争夺赛中，我国代表团以8比0的大比分完胜泰国队。

    札幌亚冬会赛程结束。日本代表团共获27金21银26铜，位居奖牌榜榜首，韩国代表团以16金18银16铜的成绩位居第二，中国代表团以12金14银9铜的成绩位列第三，我国代表团以9金11银12铜牌的成绩位居奖牌榜第四位。

    【记者：坤苏勒坦•沃塔尔拜 编译：昂哈尔 审校：金桥】

    标签:
    哈萨克斯坦 日本 黄金储备 亚冬会
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