参议院代表团出席欧安组织议会大会冬季会议

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）国际事务、国防和安全委员会秘书伊克拉姆•阿德尔别科夫26日率团出席欧安组织议会大会冬季会议。

参议员努尔泰•阿布卡耶夫、穆赫塔尔•阿勒腾巴耶夫、米海尔•博尔特尼克、拉扎特•基诺夫、杜拉特•胡斯道列托夫及马吉利斯（议会下院）议员库拉莱•卡拉肯出席军事政治与安全；经济事务、科学、技术与环保；民主、人权与人道主义等小组讨论会。



会议主要讨论打击恐怖主义和激进主义的国际合作、人权维护、气候变化等事宜。与会人士还就根据明斯克协议调解乌克兰局势及欧安组织存在的其他冲突和问题进行探讨。





经济事务、科学、技术与环保小组讨论会中，欧安组织经济环保委员会主席、我国常驻维也纳国际组织代表海拉特•萨勒拜向各议会代表介绍赫尔辛基最終法案第二部分相关工作主要方向。



军事政治、安全与人道主义小组讨论会中，博尔特尼克和卡拉肯指出欧安组织在国际安全领域的重要性。卡拉肯表示，欧安组织成员国应建立稳定友好关系，加强成员国经济合作将为促进国际安全领域互信和合作注入新的动力。



博尔特尼克表示，哈萨克斯坦作为欧亚经济联盟成员国，有意加强同国际组织和各国之间的合作关系。同欧盟国家建立经贸合作将对此起到重要作用。



据博尔特尼克介绍，哈萨克斯坦高度关注"绿色经济"的发展，如今已制定绿桥计划，并计划于6月举办主题为"未来能源"的阿斯塔纳世博会。



会议期间， 阿德尔别科夫同欧安组织议会大会主席、奥地利议会代表克里斯蒂•穆托宁、欧安组织议会大会总秘书罗贝特•蒙特罗举行会谈。双方就叙利亚问题阿斯塔纳会谈成果、中亚地区合作前景、乌克兰局势调解事宜进行探讨。



穆托宁表示，哈萨克斯坦在调解国际冲突和问题发挥着重要作用。欧安组织高度重视纳扎尔巴耶夫总统于2017年1月提出的宪法改革计划。



据阿德尔别科夫介绍，宪法改革将加强议会权威，同时增强政府对议会和总统的责任。通过即将开展的宪法改革，原属于总统的40多项权力将被让渡至政府和议会。



当日，我国议会代表团同奥地利国民议会第二议长卡尔海因茨•科普夫举行会谈。双方就哈奥议会间合作前景交换意见。





科普夫表示，宪法改革计划是哈萨克斯坦迈出的重要一步，将为推动经济发展和社会进步注入新的动力，同时有助于加速国家民主化进程。



科普夫认为，阿斯塔纳世博会将为奥地利促进新能源开发领域企业发展创造有利机会。为加强两国合作关系，需要恢复维也纳-阿斯塔纳航班正常运行。



会谈结束后，阿德尔别科夫邀请科普夫参观阿斯塔纳世博会。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】