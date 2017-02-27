哈萨克斯坦和日本签署体育领域合作备忘录

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦文化和体育部与日本文部科学省今天（27日）在日本首都东京签署了体育领域合作备忘录。

哈萨克斯坦文化和体育部副部长萨肯•穆萨伊别科夫与日本文部科学省副大臣水落敏荣出席签字仪式，并分别在合作备忘录上签字。



据了解，这份合作备忘录的签署，将为哈日两国体育教育和运动领域双边合作的加深和相关机构之间的经验交流，创造良好的便利条件。

在这份备忘录框架下，双方就相互在体育赛事的组织和举办、科学有效的组织工作等问题方面的信息交流、体育场馆的管理技术以及体育运动发展战略方面的交流合作达成了共识。

体育医疗以及反兴奋剂合作问题，在合作备忘录中得到了重点关注。



此外，双方还承诺将安排两国国家队举行联合训练。

哈萨克斯坦文化和体育部副部长萨肯•穆萨伊别科夫表示，当今亚洲体育正在飞速发展当中，而即将举办奥运会的日本，更是成为了在这一领域具有重要地位的国家。



"日本体育界人士对哈萨克斯坦在体育教育领域的成功经验抱有浓厚的兴趣。此次签署的合作备忘录，无论对哈萨克斯坦还是日本，都将带来巨大的利益。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】