投资和发展部部长哈斯姆别克会见中国交通运输部部长

哈通社北京--（记者：萨德克·阿克加诺夫 ）正在对中国进行工作访问的投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克27日在北京会见中国交通运输部部长李小鹏，双方就在上海合作组织框架下加强铁路、公路、民航运输、交通基础设施的合作等问题交换意见。

哈斯姆别克，哈方高度重视并积极响应"一带一路"倡议，希望继续深化两国铁路、公路、民航等领域的合作，加快基础设施互联互通。哈方愿在《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》框架下，加强与中方沟通协调，加快国际道路运输通道建设，提高通关能力和效率，为建设连接亚欧的经济走廊提供有力支撑。

李小鹏说，中方支持哈交通基础设施建设，并与哈企业开展交通运输项目务实合作。希望双方今后继续加强铁路运输、道路运输合作，加大对铁路运输市场的监督力度，加强口岸基础设施能力建设，加快运输通道建设，落实《上海合作组织成员国政府间国际道路运输便利化协定》，提升通关效率，积极发展中哈民航关系，充分利用好既有多双边机制，共同努力，推动交通运输领域合作迈上新台阶。

驻华大使努雷舍夫出席会谈。