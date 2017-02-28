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    15:40, 28 二月 2017 | GMT +6

    韩国计划加大在阿克托别州的投资

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    哈通社阿克托别 - 韩国计划在阿克托别州加大投资。

    28日，阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫与哈萨克斯坦-韩国中心主任Vu Jong Hi 举行了会谈。

    阿克托别州与韩国投资商之间的合作多年来处于稳步发展状态。

    据悉，2016年阿克托别州与韩国之间的经贸总额达1亿美元，相比2015年同期增长15%。

    阿克托别州方面预计，若能够保持目前的增长趋势，2017年阿克托别州与韩国的贸易额有望突破5亿美元。

    "哈萨克斯坦与韩国两国关系十分友好，两国间的经贸合作十分稳定。目前有十家韩资企业在阿克托别州从事商业活动，其中有两家企业是石油企业。"阿克托别州州长萨帕尔巴耶夫说。

    会谈中，双方就多个可在阿克托别落实的、具有可操作性和实效性的投资方案进行了讨论。向韩方介绍的投资项目包括工业、医疗业等领域。

    "哈韩中心的工作目的，旨在促进和加深两国商业界人士之间的联系。我们一直在努力吸引韩国企业，向阿克托别州具有优先意义的领域进行投资。阿克托别州的农业领域相关项目十分吸引韩国投资商的目光，并愿意进口阿克托别州的产品。"哈萨克斯坦-韩国中心主任Vu Jong Hi说。

    会上，萨帕尔巴耶夫提议在该州建立韩国民族文化中心。

    双方还在会晤期间签署了合作备忘录。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 贸易 经济 韩国 进出口 黄金储备
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