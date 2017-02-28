中国日报：中国考虑奖励措施鼓励生二孩

哈通社阿斯塔纳--据《中国日报》英文版2月28日报道 ，中国正在调查研究鼓励夫妇生育第二个孩子的财政激励措施，因为调查显示许多人迫于经济压力不愿意生二胎。国家卫计委副主任王培安在上周六的社会福利会议上表示，接下来可能探讨相关激励措施的可能性。

报道指，去年中国最高决策层放松了四十多年的计划生育政策，允许所有中国夫妇都有第二个孩子--但还并没有鼓励。 但这一政策变化还是导致2016年的新生儿数量比上年增加了130多万，达到了1780万，也创造了20年来最大的年增长率。



"这已经完全达到了预期，但存在的障碍必须加以解决，"王培安在会上说。 "拥有第二个孩子是每个中国家庭的权利，但是沉重经济负担成为阻碍这一权利实现的瓶颈。"



一家调查机构2015年的一项调查发现，60%的被调查家庭表示不愿意生二胎，原因主要还是经济能力受限。



为了解决这个问题，王培安称，政府正在考虑采取包括"奖励补贴"等激励措施，鼓励人们生二孩。



根据天津南开大学教授原新教授的说法，这是高层首次提出这种措施来提高人口出生率。



此外，湖南省统计局在最近的一份报告中也建议，地方政府应向有第二胎的夫妇提供补贴，帮助逆转生育率下降的趋势。



"下这一决定并不容易，"婴儿奖金"计划应该在全国范围内平等适用，各地政府的政策都应该透明且公平。"原新教授还补充到，仅靠卫计委并不能实现这一计划，得需要各部委达成共识、通力合作。



在一些低生育率的国家，比如日本，类似现金补贴、延长产假、减税以及儿童医疗福利等激励措施早已被引进，因为政府层面上已经决定增加人口。



但中国的情况并不一样，原教授解释说，中国巨大的人口基础和有限的自然、公共资源之间的矛盾依旧存在，维持人口发展仍面临挑战。原新教授称， "目前并不是实施二孩财政激励措施的合适时间"。



一家调查机构2015年的一项调查发现，60%的被调查家庭表示不愿意生二胎，原因主要还是经济能力受限。



为了解决这个问题，王培安称，政府正在考虑采取包括"奖励补贴"等激励措施，鼓励人们生二孩。



根据天津南开大学教授原新教授的说法，这是高层首次提出这种措施来提高人口出生率。



此外，湖南省统计局在最近的一份报告中也建议，地方政府应向有第二胎的夫妇提供补贴，帮助逆转生育率下降的趋势。



"下这一决定并不容易，"婴儿奖金"计划应该在全国范围内平等适用，各地政府的政策都应该透明且公平。"原新教授还补充到，仅靠卫计委并不能实现这一计划，得需要各部委达成共识、通力合作。



在一些低生育率的国家，比如日本，类似现金补贴、延长产假、减税以及儿童医疗福利等激励措施早已被引进，因为政府层面上已经决定增加人口。



但中国的情况并不一样，原教授解释说，中国巨大的人口基础和有限的自然、公共资源之间的矛盾依旧存在，维持人口发展仍面临挑战。原新教授称， "目前并不是实施二孩财政激励措施的合适时间"。