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14:20, 01 三月 2017 | GMT +6
联合国教科文组织在我国建立中亚区域冰川学中心协议获批
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哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统于1日签署了《关于批准哈萨克斯坦共和国政府与联合国教科文组织在哈萨克斯坦建立中亚区域冰川学中心（第2类）协议》法案。
相关法案内容将于近期在公开媒体上发布。
【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】
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