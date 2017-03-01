奥拉尔市计划为三名哈萨克女英雄竖立雕像

哈通社奥拉尔 - 奥拉尔市计划为三位前苏联红军哈萨克女英雄树立纪念碑。

据悉，这三位女英雄分别是：苏联英雄荣誉获得者曼乔克•玛美托娃、苏联英雄荣誉获得者阿莉娅•莫勒达古洛娃以及人民英雄荣誉获得者希瓦兹•多斯帕诺娃。



据西哈州文化、档案和文件管理局负责人达吾列特柯烈•库萨伊诺夫介绍，为三位哈萨克女英雄建立雕像的提议，最早是在2015年庆祝伟大卫国战争胜利70周年时提出的。



建立雕像的计划最终于今年获得通过。



为建立雕像而成立了专项委员会，并在多番比较和选择之后，决定采用著名设计师和雕刻家努尔兰•达勒拜提供的方案。



根据设计方案，雕像将被安置在高约5米的基座上，三位女英雄的雕像成品字形站立，曼乔克•玛美托娃位于中间，阿莉娅•莫勒达古洛娃和希瓦兹•多斯帕诺娃分立左右两侧。









目前雕像正在首都阿斯塔纳进行雕刻制造当中，西哈州政府为雕像的制作和竖立共拨款1.39亿坚戈。



雕像将在完工后，安置在奥拉尔市中心广场。而广场上原有的曼乔克•玛美托娃单人塑像将被转送至其家乡--博凯奥尔达或贾尼别克县。



【编译：木合塔尔·木拉提】