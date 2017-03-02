戈洛夫金：雅各布斯实力日益增长

哈通社阿斯塔纳 -- 据sports.kz网站消息，我国WBA（超级）、IBO和IBF、WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0，33KO）日前接受记者采访时表示，自从WBA中量级拳王、美国"金童"丹尼尔•雅各布斯（32-1，29KO）被WBO 中量级拳王、俄罗斯拳手德米特里•皮罗格击败后，实力日益增长，变得更加聪明、更加强壮。

戈洛夫金说："雅各布斯有着非常好的拳击风格，很高的拳击智商，非常强大的力量。我认为雅各布斯是来自美国东海岸最优秀的业余拳击手，这次比赛对我而言是一场严峻的考验。雅各布斯比我高2英寸，我曾打过很多比我高大的对手，但是雅各布斯与其他拳手截然不同，是名副其实的冠军。我现在只专注与雅各布斯之间的比赛，相信这场比赛会是一场真正的较量。如果雅各布斯在第一回合就发动猛烈攻击，我一点也不会惊讶。我了解雅各布斯的力量与拳击智商，并且已经准备好与他交战。3月18日，麦迪逊广场花园会充斥着战斗的气息。"



值得一提的是，雅各布斯为更好的备战下一场比赛，特意去维吉尔-亨特拳馆进行训练。在中量级综合排名中，雅各布斯位居第2，仅次于戈洛夫金。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】