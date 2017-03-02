哈萨克斯坦和土耳其定期军事交流备忘录获参议院批准

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）在今日（3月2日）举行的议会全体会议上，通过了《关于批准哈萨克斯坦政府与土耳其政府间为特种军事交流活动提供保障支持的谅解备忘录》法案。

在向参议院介绍该法案时，哈萨克斯坦共和国国防部第一副部长穆拉特•马伊科夫表示，法案相关的谅解备忘录签署于2016年1月20日。



据其介绍，文件旨在明确签署双方在相关军事交流事务当中所应承担的义务和责任。



此外，文件中还明确规定了联合演习承办国家提供保障服务的具体细则。



据悉，根据备忘录规定，在双方举行联合军事演习期间，演习承办国家将为另一方提供军事装备及武器输送方面的便利，保障对方在其境内携带武器装备及利用境内道路的相关许可。



此外，演习期间承办方还需承担另一方参演单位的住宿、燃油、通讯及医疗服务等相关费用。



“与此同时，参演方军事单位需严格遵守承办方相关法律法规，并按照演习规定行动。需要强调的是， 哈萨克斯坦与土耳其之间的联合军事演习，将有助于提升两国武装力量的军事技战术能力。”马伊科夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】