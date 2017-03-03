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    16:02, 03 三月 2017 | GMT +6

    “光明之路”党议员高度评价宪法改革方案

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    哈通社阿斯塔纳 - 一国总统主动下放权力，这在国际政坛上都是一件非常特殊的事情。

    出席哈萨克斯坦议会3日举行的上下两院全体会议的议员阿扎特•佩尔瓦谢夫，在会后接受记者采访时如是说。

    "新的宪法改革方案，将开启哈萨克斯坦发展道路的新时代。根据这一宪改方案，总统将手中的大量权力，下放给了国家权力机构。在不引起任何争议的前提下，总统自愿的将集中在手中的权力下放的行为，始终是一件特殊的大事。就我所知，当今世界还没有这样的例子。相反，很多领导人都选择了尽可能的将权力集中在自己手中。"佩尔瓦谢夫说。

    议员同时指出，在哈萨克斯坦人民完成先辈们的夙愿，在广袤的哈萨克大地上实现独立自主的进程当中，纳扎尔巴耶夫总统居功至伟。他强调，正是在纳扎尔巴耶夫总统的英名领导下，哈萨克斯坦实现了社会稳定、经济繁荣、人民团结富强的良好局面，并将"永恒的国家"理念深入人心。

    "作为一贯坚持维护国家利益，支持议会制度和重商主义的党派，我们‘光明之路'党高度评价纳扎尔巴耶夫总统此次提出的宪法改革方案，并感谢总统此次做出的这一历史性决定。" 佩尔瓦谢夫说。

    在采访中，议员还表示，在此次会议上有议员提议将共和国首任总统的功绩写入宪法。

    "我们对这一建议表示支持。"他说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 政党 总统 修宪 黄金储备
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