霍尔果斯成为越南通往欧洲市场的新桥梁

哈通社阿斯塔纳 -- 据国家铁路公司消息，出席在阿拉木图召开的铁路合作组织会议的越南国家铁路总公司副总经理范国安（音译）一行，3日对"霍尔果斯-东大门"经济特区进行了考察，了解了经济特区"无水港"、物流和工业区、监控中心和"阿勒腾阔勒"过境运输点的工作。

范国安表示，越南签署了同欧亚经济联盟建立自由贸易区协议。东南亚国家希望通过霍尔果斯经中国和哈萨克斯坦向欧洲国家运输货物，这将减轻从欧洲国家向东南亚运输货物的负担。同时，越南谅山东党口岸经中国境内至多斯特克和阿勒腾阔勒过境点铁路运输通道也具有无限的前景。

"我们计划通过铁路运输通道方式把哈萨克斯坦粮食和其他货物运到河内。首趟列车将于今年开行，之后，将定期发车。"他说。

哈萨克斯坦国家铁路股份公司负责人表示： "对我们来说，越南市场吸引力非常大。为进一步推动过境运输能力，我们将大幅提高集装箱铁路运输的发展。"

据悉，哈铁股份公司总裁哈纳特•阿勒普斯巴耶夫21日在河内同越南交通运输部部长张光义和越南国家铁路公司领导层举行了会谈。根据会谈结果，两国铁路公司签署了合作备忘录。

【编译：小穆 审校：金桥】