美国决定对中国产钢材产品征收反倾销税和反补贴税

哈通社阿斯塔纳--美国国际贸易委员会3日作出终裁，美国将对从中国进口的碳钢与合金钢定尺板（简称CTL板）和不锈钢板带材征收反倾销税和反补贴税（"双反"关税）。

据新华社报道，美国国际贸易委员会当天裁定，从中国进口的上述钢材产品对美国产业造成了实质损害。由于美国商务部此前已终裁认定中国向美国出口的上述产品存在倾销和补贴行为，国际贸易委员会当天的裁定意味着美国商务部将正式要求海关对此类产品征收"双反"关税。



根据美国商务部终裁确定的幅度，美国商务部将对向美出口CTL板的中国厂商征收68.27％的反倾销税和251％的反补贴税，对向美出口不锈钢板带材的中国厂商征收63.86％和76.64％两档反倾销税以及75.6％和190.71％两档反补贴税。



今年2月，中国商务部有关负责人针对美国再次对中国钢铁产品作出"双反"调查终裁发表谈话，对美方做法及决定表示强烈不满，并表示将采取必要措施维护企业公平权利。



根据美国商务部的数据，2015年美国从中国进口CTL板和不锈钢板带材的金额分别为7030万美元和3.02亿美元。