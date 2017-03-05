中国出重拳打消腐败分子外逃幻想

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国《人民日报》消息，近日，在中国中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，"百名红通人员"第六十七号王诚建从美国回国投案自首。这是中国"天网行动"开展以来到案的第三十八名"红通人员"。

截至2016年底，中国已先后从90多个国家和地区追回外逃人员2566人，追回赃款86亿元人民币。今年在开展"天网2017"行动的同时，还将全面加强防逃工作，抓紧构建不敢逃、不能逃的机制，打消腐败分子外逃幻想，切断其外逃后路。

2014年，中国正式设立中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室，统筹协调国际追逃追赃工作。2015年3月，该办公室决定正式启动"天网行动"，加大国际追逃追赃力度。与此同时，公安部全力推进"猎狐行动"，追捕境外在逃经济犯罪嫌疑人，并设立户籍举报制度严查双重国籍，打击"裸官"腐败。

目前，中国已经和48个国家签署了引渡条约，包括法国、西班牙、意大利等。中国参与了包括联合国、亚太经合组织、二十国集团和金砖国家在内的15个全球和区域反腐败多边机制。2016年中国担任二十国集团反腐败工作组主席，推动取得了多项重要成果。