乌兹别克斯坦总统即将对土库曼斯坦开启首次国事访问

哈通社阿斯塔纳--据俄罗斯卫星网消息，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫周一即将开始对土库曼斯坦进行首次国事访问。按计划，访问期间将签署两国战略伙伴关系协议。

乌兹别克斯坦于2016年12月4日举行了总统选举，时任总理的米尔济约耶夫赢得大选。自1989年开始执政的伊斯拉姆•卡里莫夫因脑溢血于2016年9月2日逝世，享年78岁。他被葬在自己的家乡撒马尔罕。

米尔济约耶夫将是土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫今年2月第三次赢得大选后迎接的首位贵客。



乌兹别克斯坦总统新闻局发布消息称："乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫应土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫的邀请，将于3月6日至7日对土库曼斯坦进行国事访问。"



消息称，两国领导人将讨论关于两国关系的一系列问题，并就国际和地区热点问题交换意见。



消息指出，按计划，访问期间将签署两国战略伙伴关系协议及关于发展各领域合作的一系列双边文件。



预计，别尔德穆哈梅多夫和米尔济约耶夫周二将到访与乌兹别克斯坦毗邻的列巴普州，出席横跨对中亚地区有战略意义的河流阿姆河的铁路公路两用桥的开通仪式。



两国领导人曾于2月中旬通电话，双方明确表示，发展对话符合双方利益，愿开发潜力，以发展两国在经贸、交通通信和人文领域的合作。



2015年，两国之间的贸易额为3.2亿美元。交通和过境运输为两国合作的战略方向。去年，从乌兹别克斯坦经土库曼斯坦运送的货物量增长了43%。