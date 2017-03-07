托卡耶夫会见联合国政治事务助理秘书长延恰

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）议长托卡耶夫7日在阿斯塔纳同联合国政治事务助理秘书长米洛斯拉夫•延恰和联合国中亚地区预防性外交中心主任佩特科•德拉加诺夫举行会谈。

双方就哈萨克斯坦在担任联合国安理会非常任理事国期间的中亚局势交换意见。托卡耶夫表示，在保障地区安全和巩固成员国合作中，纳扎尔巴耶夫总统在安理会所提出的一系列倡议发挥着重要作用。哈萨克斯坦与联合国各机构保持着紧密联系，其中包括联合国中亚地区预防性外交中心。哈萨克斯坦与联合国各机构的合作将得到进一步加强。



1992年3月2日，哈萨克斯坦正式加入联合国。托卡耶夫表示，联合国在哈萨克斯坦成长和发展过程中发挥了重要作用。



托卡耶夫还简要介绍了正在推进中的哈宪法改革进程。他表示，宪法明确指出，哈萨克斯坦共和国是民主的、世俗的、法制的和社会的国家。宪改不仅针对国家权力重新分配问题，同时还包含国家独立的不可侵犯性和纳扎尔巴耶夫总统所提出的一系列法规。根据新的宪法修正案，人权机构的权限和责任将得到进一步加强，参议院有权任免人权机构代表职务。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】