戈洛夫金-桑德斯之战或将推迟

哈通社阿斯塔纳 -- 我国WBA（超级）、IBO和IBF、WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金（36-0，33KO）的推广人洛菲勒日前在接受记者采访时表示，戈洛夫金不会在6月10日与WBO中量级冠军、英国拳王比利•乔•桑德斯（23-0，12KO）打统一战。

洛菲勒说："我们未能与桑德斯团队就比赛举办事宜达成协议，现在所有人都专注于戈洛夫金与雅各布斯的比赛。戈洛夫金的梦想就是统一中量级，无论是桑德斯还是阿尔瓦雷兹，他都准备好一决高下。如果戈洛夫金顺利击败雅各布斯，我们接下来会为戈洛夫金安排高收益比赛。与此同时，我们一直在与阿尔瓦雷兹讨论比赛事宜，但他们眼前都有艰巨的挑战。如果他们有一个输掉比赛，便不会举行这场梦幻之战。只要阿尔瓦雷兹准备好，金童推广公司愿意撮合这场比赛。众所周知，如果戈洛夫金在下周输掉比赛，我们所有的计划将失去意义。"



先前戈洛夫金的教练透露，戈洛夫金今年会进行4场大战，6月会在哈萨克斯坦打一场比赛。但按照洛菲勒的意思，戈洛夫金6月应该不会与任何人比赛，戈洛夫金也曾表示，一年4场比赛压力太大。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】