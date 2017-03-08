哈通社阿斯塔纳--美国总统特朗普的发言人曾说，总统在竞选期间与俄罗斯官员的接触为"零"，但去年4月，他的确与俄罗斯驻美大使见了面。

彭博社引述上周披露的消息说，在特朗普正式上任前，竞选团队中至少有五个人--其中包括现任司法部长杰夫•塞申斯--与俄罗斯驻华盛顿大使基斯利亚克（Sergey Kislyak）有过接触；自那以后，外界的焦点又再度转向了特朗普本人与俄大使之间的关系。



针对俄罗斯是否干预了2016年美国总统大选，以及俄政府与特朗普团队之间是否有过接触，美国联邦政府启动了多项调查。



根据《华尔街日报》当时的报道，4月27日，在特朗普就外交政策发表讲话之前不久，他在Mayflower Hotel的贵宾招待会上与基斯利亚克见了面。在那一次讲话中，特朗普说道，"缓解与俄罗斯之间的紧张状况，改善双方关系"是可能的。



根据《华尔街日报》5月13日发表的这篇文章，特朗普"热烈欢迎基斯利亚克和其他三位前来参加招待会的外交使节"。



白宫官员把这一次会面描述为短暂、不具实质意义的，称该次招待会特朗普只参加了五分钟，且有多位外交使节在场。



一名美国官员通过电邮的方式匿名表示，参加这次活动的竞选团队成员"不记得他可能在招待会上和谁握了手，我们不负责邀请或是筛查宾客。说他们见了面，或者说举行了会面是不诚实而荒谬的。"



但这与白宫副新闻秘书莎拉•桑德斯（Sarah Sanders）上周的说法存在矛盾。她说，特朗普在竞选期间与俄罗斯政府官员"没有互动"。