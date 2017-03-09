中国两会召开 反腐倡廉成为网络最热话题

哈通社阿斯塔纳 -- 又到中国“两会时间”，中国全国人大政协两会上周末分别开幕。

此次两会被认为是今年秋季中国十九大的前奏曲，也是中国政府向公众展示其施政成就的一个重要平台。



两会前夕，人民网、新华网等多家中国主流网络媒体开展了2017年两会热点话题调查，排在前五位的热点话题依次为反腐倡廉、社会保障、医疗改革、就业和收入、教育公平。

自2012年中共十八大以来，中国共产党强力推进党风廉政建设和反腐败斗争，腐败蔓延势头得到有效遏制，反腐败斗争呈压倒性态势，党内政治生活呈现新气象。十八大以来在中央一级管理的干部中，共立案审查240人，处分223人，移送司法机关105人。2016年有5.7万名党员干部主动交代违纪问题。当前，中国正在进行国家监察体制改革，这是中国共产党整合反腐败资源，实现对公职人员监察全覆盖的一次创新。

中国社会保障覆盖面正在持续扩大，待遇集中提高。到2020年，将普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。另一方面，中国已经进入老龄化社会，作为一个人口众多的发展中国家，答好医改这道题，积极应对挑战，在今年的两会上势必引发更多关切。

近年来，中国城镇每年新增就业人口超过1000万，保就业成绩显著。但同时，稳定就业面临各种新压力。比如，劳动力市场需要消化每年新增加的1500万就业人口，招工难与就业难存在结构性矛盾。就业解决后，收入的多少成为日子好坏的一项硬指标。让手上票子更多，让生活品质更高，成了老百姓实打实的期盼，这也是当下最真切的民生心态"天气表"。

根据中国政府制定的国家教育发展规划，预计到2020年，城乡二元结构壁垒基本消除，义务教育与城镇化发展基本协调，中国将逐步解决"乡村弱、城镇挤"的难题。实现上述目标，中国政府将优化教育资源配置，提高教育产品质量，给受教育者提供更多、更好的选择。



【来源：人民网 编辑：木合塔尔·木拉提】