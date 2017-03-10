哈中银行发行在线支付商务卡

哈通社阿斯塔纳 -- 据7kun.kz网站消息，哈萨克斯坦商业银行（Qazkom）、中国银联和中国新疆亚中贸易公司等3家企业联合发行的银企联名商务卡推介会今天在阿拉木图召开。

据介绍，哈萨克斯坦企业家可通过cemarket.kz交易平台以在线支付的方式购买中国制造的生产设备。购买者可用坚戈支付，而付款将直接以人民币的形式到账，可实现坚戈和人民币直接兑换。

哈萨克斯坦商业银行副行长努尔兰·扎提帕洛夫表示，近年来，我国从中国进口的生产设备总量不断提高。

"我们同中国合作伙伴联手实现了坚戈直接兑人民币在线支付服务。这一支付方式将简化成本，并有效促进双方贸易额。"他说。

据了解，持有cemarket联名商务卡的企业家可通过坚戈、人民币和美元的方式进行支付。银行手续费为990坚戈/年（第二年开始800坚戈），有效期为5年。



据悉，哈萨克斯坦商业银行（Qazkom）、中国银联国际有限公司和中国新疆亚中贸易公司于2016年9月份签署了cemarket平台跨境支付合作协议，并于2016年11月5日， Cemarket线下服务体验中心在哈萨克斯坦阿拉木图市杰特苏（Jetisu）市场开业。

【编译：小穆 审校：金桥】