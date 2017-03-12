哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，荷兰和土耳其争端升级。荷兰批评一位土耳其女部长在被告之不受欢迎之后仍然企图到访荷兰为"不负责任之举"。土耳其总统埃尔多安星期六在抨击荷兰政府时称荷兰政府是"纳粹残余"。荷兰回击说，土耳其当局的言辞攻击是"不可接受的"。

星期天清晨，荷兰警方把被驱逐的土耳其家庭事务部部长卡雅送回德国。在此之前，卡亚被阻止在鹿特丹的土耳其驻鹿特丹领事馆外的一个抗议集会上发表讲话。



土耳其抗议者伊卜拉希姆•比森说，"荷兰拘押我们的部长，加剧同穆斯林以及欧洲土耳其社区的紧张关系。这些做法对人口只相当于伊斯坦布尔人口一半的荷兰来说没有好处"。



星期天清晨鹿特丹市的市长证实，荷兰警察已把土耳其的家庭事务部部长送到德国边界。



土耳其抗议者穆拉特•萨格拉姆说，"让我怎么看呢？这已是欧洲的耻辱了，奇耻大辱。这是民主极端堕落的时刻。这样对待一位土耳其部长，或者说任何一位部长都是不能接受的。"



荷兰政府表示，已告之土耳其，在公共秩序和安全问题上不能妥协。"



午夜过后不久，警方开始驱散土耳其领事馆附近地区的示威者。防暴骑警和地面警察动用警力驱赶人群。



不到一天前，土耳其外长恰武什奥卢星期六被禁止在荷兰降落，因为欧盟各地反对土耳其全民公投的运动日渐高涨。



荷兰政治人士普遍表示，支持首相马克•呂特禁止这些人来访的决定。



许多欧盟成员国反对土耳其的一些部长呼吁土耳其国民在全名公投中支持修改宪法，因为造势活动已造成土耳其国内局势紧张。



安卡拉希望发动起在欧洲生活和工作的数百万土耳其人支持给予总统埃尔多安更多权力。修宪后埃尔多安可以执政到2029年。