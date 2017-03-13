哈萨克斯坦维和部队将执行最安全的维和任务

哈通社阿斯塔纳 - 在13日召开的马吉利斯（议会下院）会议政府时段上，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫承诺，将确保我国参与联合国维和行动的官兵被部署在"最安全"的任务区域。

"在谈及参与联合国维和行动方面的问题时，需要强调的是，我国官兵的安全问题一向是我们最为关注的重点。也就是说，我们将选择安排我国维和部队执行其中最安全的任务。当然，相关工作将基于同议会的紧密合作。"他说。



阿布德拉赫曼诺夫还就哈萨克斯坦，在联合国维和任务框架下，2014年起开始派遣军事观察员的相关情况进行了介绍。



据其介绍，包括在西撒哈拉和科特迪瓦的维和任务中，哈萨克斯坦共派出11名军事观察员参与行动。



截至目前，仍有4名哈萨克斯坦军事观察员在西撒哈拉执行维和任务。



阿布德拉赫曼诺夫称，我国已于2015年制定完成并通过了与执行维和任务相关的法律。



"这些工作实在非常重要的时期完成的，当时哈萨克斯坦正在参加联合国安理会非常任理事国职务的竞选。"他说。



自2017年1月1日起，哈萨克斯坦正式成为安理会非常任理事国，任期两年。



【编译：木合塔尔·木拉提】