我国代表团出席联合国安理会阿富汗问题会议

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，3月10日，联合国安理会阿富汗问题会议在纽约联合国总部举行。哈萨克斯坦代表团出席会议。

会议首先对阿富汗喀布尔近日遭遇的恐怖袭击事件遇害者举行一分钟默哀仪式。安理会成员对这一恐袭事件予以谴责，并呼吁国际社会进一步加强反恐合作。



我国常驻联合国代表海拉特•沃马洛夫表示，哈方将支持阿富汗，并为推动该国安全稳定和繁荣发展作出贡献。他表示，只能通过政治进程，呼吁更多国家和地区参与，从而调解阿富汗问题。



沃马洛夫表示，因恐怖主义带来的威胁，以及非法生产并贩运毒品等问题的存在，导致阿富汗局势仍然处于不稳定状态。这对整个中亚地区而言非常危险。此外，他高度评价联合国阿富汗援助团与联合国毒品和犯罪问题办公室所开展的工作。



忆及到发展与安全的紧密联系，哈代表团向安理会成员提出纳扎尔巴耶夫总统关于向阿富汗提供援助与加强国际和地区安全方面的倡议，并建议各国广泛参与旨在向阿富汗和其他中亚国家提供人道主义和经济援助的一系列项目。



值得一提的是，哈萨克斯坦曾通过制定新的教育计划向阿富汗提供援助。在此框架下，哈萨克斯坦为阿富汗留学生提供1000个全额奖学金留学名额。



2017年2月，哈萨克斯坦、日本、联合国发展署在喀布尔召开会议。会议就向阿富汗提供援助问题进行讨论。哈萨克斯坦为巩固阿富汗女性经济独立，并为她们在国家管理和医学领域访哈留学创造机会。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】