土耳其暂停与荷兰的高层往来

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，土耳其星期一称暂停与荷兰的高层往来，这是一系列抗议荷兰当局阻止土耳其部长们在荷兰举行集会支持总统埃尔多安的制裁行动之一。

土耳其外交部长和内政部长被荷兰当局阻止参加为在土耳其全民公投中增加对埃尔多安的支持而举行的集会，之后两国关系恶化。即将进行的公投将给予埃尔多安更广泛的权力。



周一的制裁包括禁止目前仍在国外的荷兰大使返回土耳其，并暂停外交航班。制裁的范围似乎不包括针对普通公民的经济措施或旅行限制。



土耳其副总理库尔图尔穆斯对媒体表示，这些措施将持续到荷兰采取措施"补救"其行动。土耳其官员还表示，政府应重新评估与欧盟在防止移民涌入欧洲大陆方面的合作。



埃尔多安指责荷兰禁止他的部长举行集会的做法就像纳粹，他为此招致谴责。



欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼和申请加入欧盟的扩张执委哈恩敦促土耳其"避免过激的言论和行动令局势进一步恶化"。



两位欧盟官员说，"必须避免事态进一步升级，并设法平息局势。"



北约秘书长斯托尔滕贝格敦促土耳其及其北约盟国"表现出相互尊重，保持冷静，以审慎态度促进缓和紧张局势"。



在埃尔多安做出纳粹比较后，德国总理默克尔说，她"全力支持"荷兰政府并与之团结一道。德国军队在第二次世界大战期间曾轰炸和占领荷兰。