南哈州新鲜牛羊肉将出口伊朗市场

哈通社奇穆肯特--南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫14日在南哈州卡孜古尔特县夏尔布拉克乡卡伊普阿塔牛羊育肥场举行的农牧民创业培训班开课典礼上说，伊朗企业计划每年从南哈州进口2万吨牛肉。目前项目正在双边协议框架内推进，这将大大提高南哈州农牧民从事育肥牛的积极性。南哈州各县市官员、农牧民企业家、南哈州畜牧业研究中心负责人、金融机构官员出席典礼。

图伊梅巴耶夫说： "在推进畜牧产业发展进程中，国家时刻都会向畜牧养殖户提供有力支持。例如，成立农牧业合作社、举办各类培训班、提供低息贷款和补贴等等。这些政策对畜牧业的发展起到了引导和促进作用。各级官员要花大力气，引导农牧民发展我们的传统产业。传统产业的发展必须依靠科技支撑，环保产品在许多国家需求量很大。我们要把握好这一有利时机。"



据介绍，卡伊普阿塔是一家专业化肉牛育肥场，专业化程度较高，目前育肥场有3万头肉牛。该场所育肥的白头牛平均产肉量为300-350公斤，具有成长迅速、体型肥满、步伐稳健等优点。初生牛犊平均每日增加700至800克，15-18个月大的牛犊每天增加900克。从北方运来的这些肉牛，由于养殖条件优越，很快就适应了南方气候。







伊朗每年消耗45万吨肉。南哈州政府与伊朗相关部门已签署牛羊肉出口协议。根据协议，南哈州牲畜养殖户每天将向伊朗提供3000只屠宰羊和100头屠宰牛。



近两年，南哈州大小牲畜数量迅速增加，其中牛数量达到86.5万头，增加3.5万头，小蓄（羊、山羊）数量达到393万只，增加15.5万只，马数量达到23万，增加1.6万匹，骆驼数量达2.3万峰，增加1700峰。



【编译：金桥】