阿拉木图市长拜别克会见埃及宪法最高法院院长

哈通社阿拉木图--阿拉木图市市长包尔詹•拜别克16日会见到访的埃及最高宪法法院院长拉泽克•瓦哈卜一行。

双方就加强两国经贸、文化、人文领域合作交换意见。



拜别克说："阿拉木图如今已加入世界600座大都市行列，同时还成为优质高效的服务和区域金融中心。阿拉木图将着力为国内外客商营造法制化的营商环境。希望有更多的埃及投资商对阿拉木图的市场尤其是旅游产业感兴趣。"



瓦哈卜对哈萨克斯坦目前正在推进的宪法改革给予高度评价。



他说："埃哈两国有着悠久的交往历史，留下了许多历史佳话，没有任何力量能够阻挡两国人民的友好关系。我们的此访正值哈萨克斯坦宪法改革时间节点。纳扎尔巴耶夫总统亲自启动旨在强化公民政治权利和自由的政治改革令人敬佩，此举为其他国家树立了榜样。据了解，阿拉木图市民积极参与了政改进程，也得到社会的认可，我们相信此项改革必将为哈萨克斯坦人民带来更多的获得感。"



瓦哈卜邀请拜别克访问埃及。



2016年，阿拉木图市与埃及方面的贸易额为1450万美元。阿拉木图现有12家哈埃合资企业，16家埃资企业。



【编译：金桥】