政府总理萨金塔耶夫视察乌尔巴冶金厂

哈通社阿斯塔纳 - 据总理官网消息，正在东哈州进行调研的政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫，16日对位于该州的乌尔巴冶金厂进行了视察。

视察中，该厂负责人向总理介绍了冶金厂高质量钽粉生产工艺的相关情况。



据悉，乌尔巴冶金厂生产的高质量钽粉主要用于制造高质量的电解电容器。相关产品广泛运用于军事设备和高技术领域，如导弹、空间飞行器、电视机、电子计算机等。



乌尔巴冶金厂建厂于1949年。经过多年的发展，目前，隶属哈萨克斯坦原子能工业公司的乌尔巴冶金厂，已经成为了世界一流的以生产铀、铍、钽、铌系列产品而闻名的大型企业。



乌尔巴冶金厂具备勘探、采矿、冶炼、加工、科研等全部功能，其三个系列产品的产能均居世界前列。哈萨克斯坦原子能工业公司的产品行销世界各地，与中国的贸易往来已有多年，其铀系列产品供应中国核发电企业，用于核电站的原料供应，铍、钽、铌系列产品在中国市场亦享有盛誉。



乌尔巴冶金厂其产品出口俄罗斯、美国、中国、日本、德国、法国和奥地利。



据了解，乌尔巴冶金厂也从事核废料处理工作。



目前该企业正在推动新的发展计划，为促进地区和国家经济发展发挥重要作用。



据悉，在萨金塔耶夫总理此次视察框架下，东哈州州长阿赫梅托夫、哈萨克斯坦原子能工业公司总裁朱马哈利耶夫及乌尔巴冶金厂总裁沙赫瓦罗斯托夫共同签署了旨在促进区域经济发展的三方合作备忘录。



【编译：木合塔尔·木拉提】