卢卡申科：白俄罗斯对哈萨克斯坦的国家改革感兴趣

哈通社阿斯塔纳 -- 据白俄罗斯通讯社消息，白俄罗斯总统亚历山大.卢卡申科17日在明斯克会见哈萨克斯坦议会马吉利斯（议会下院）议长努尔兰.尼格马图林。

卢卡申科说："我经常观察、分析、试图学习哈萨克斯坦最高权力机关，尤其是总统的活动经验。 这些经验对我们非常有益。我们认为，哈萨克斯坦采取的这些重要措施保障了自身的稳定与独立。"

白俄罗斯领导人强调，哈萨克斯坦尝试以具体的经济措施巩固所有的改革，其中包括国家制度改革和修宪等。这些经验值得其他国家借鉴。

卢卡申科同时还指出，不久前他同纳扎尔巴耶夫总统会面时讨论了双边合作关系问题。

"如果一切顺利的话，我们将在世博会期间，在哈萨克斯坦举行的上合组织峰会上会面。"他说。

卢卡申科表示，尼格马图林访问白俄罗斯将进一步促进两国议会间合作关系的发展。

尼格马图林感谢卢卡申科总统的接见，并转达了纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候及真诚地祝福。

尼格马图林指出，今年是哈萨克斯坦与白俄罗斯建交25周年。这些年来，哈白两国间建立了紧密的合作关系。纳扎尔巴耶夫今年秋季计划对白俄罗斯的访问，这将进一步推动两国双边合作关系的发展。

【编辑：小穆】