哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司展示首批国产无人机

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司18日展出了该公司生产的首批无人机样品。

据悉，这批产品的零部件由国际供应商提供，并在我国国内组装完成。核心程序由我国技术人员自行编写。







截至目前，哈萨克斯坦太空旅行公司已经建立了自主的高精度卫星导航系统和遥感空间信息系统，并完成了两枚侦测卫星的发射。



在此基础上，该公司共为我国多家机构拍摄所需高精度卫星视图1.2万余张。



哈萨克斯坦太空旅行公司计划将无人机的生产，作为公司下一步主要的发展方向。公司方面表示，使用无人机进行高清照片的拍摄工作，将更加便捷和经济，因此市场需求更高。







"市面上销售的大多数中国产无人机大多均为小型、短航程型号，装载设备有限，无法完成我公司客户一些特定的任务。而我公司的无人机，均携带有3种高精度摄像机，其中包括1台红外摄像机。完全可以满足客户需求。"哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司总裁叶尔哈兹•努尔哈利耶夫说。



据其介绍，该公司的无人机产品可广泛运用于林业、石油化工业、能源行业、农业等行业的环境勘探工作，此外也可用于完成紧急情况救助、环境保护等领域的相关任务。



他强调，尤其在紧急情况救助行动中，携带红外摄像机的无人飞机，可自行定位受困人员位置，并向救护人员提供精确地方位指示。





【编译：木合塔尔·木拉提】