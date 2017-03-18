哈铁快运公司代表出席维也纳会议 介绍过境运输发展前景

哈通社阿斯塔纳 -- 据总理官网消息，欧安组织经济环保委员会日前在奥地利首都维也纳召开会议，就促进欧亚运输走廊沿线国家贸易和交通合作发展问题进行讨论。

欧安组织成员国代表、联合国欧洲经济委员会代表、巴库国际海贸港口代表出席会议。



哈萨克斯坦国家铁路总公司旗下的快运公司执行主任阿纳什京致辞。他向欧安组织成员国介绍了新丝绸之路、哈萨克斯坦过境运输激励、欧亚物流运输中心建设等计划。



据阿纳什京介绍，哈萨克斯坦商贸物流发展迅速，已在国内外建立有效衔接的商贸物流网络。政府为私营部门参与投资项目创造了有利条件。通过引入多式联运交通模式和改善物流服务，土耳其、波斯湾国家及其他欧亚国家正积极发展集装箱运输业。



欧安组织代表指出，随着欧亚大陆的货运需求持续增长，欧安组织成员国需要改进海关监管，并加快进出口业务办理程序。



在同奥地利物流、汽车制造业、通信企业代表举行会谈时，双方讨论了两国在物流服务信息化和现代化项目的合作前景。当日，我国企业代表与奥地利企业代表达成多项合作协议。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】