阿拉木图举行“中国企业进校园”活动

哈通社阿斯塔纳 -- 据《人民日报》报道，“中国企业进校园”活动17日在阿拉木图管理大学举行。

消息称，此次活动由中国驻阿拉木图总领事馆筹划并组织实施，哈萨克中国银行、阿拉木图中国工商银行的代表参加活动，并与该校师生进行了沟通交流。



在活动中，阿拉木图管理大学校长卡娜加托娃首先对中国驻阿拉木图总领馆组织此次活动表示感谢。随后指出，中国企业进校园活动能够让学生们深入了解中国的发展情况，为同学们指明中哈两国互利合作的发展方向。



卡娜加托娃还强调了在大学生当中正在兴起的"汉语热"，并对此表示了支持。



中国驻阿拉木图总领事张伟致辞并指出，哈萨克斯坦是"丝绸之路经济带"倡议最早的响应者和受益者，中哈两国在"一带一路"框架下的产能合作、互联互通将为两国民众带来越来越多的实际成果。中国企业进校园活动将促进哈萨克斯坦高校学生对中国的了解与认知，了解中哈合作的情况。



活动期间，哈萨克中国银行、阿拉木图中国工商银行的哈籍员工代表介绍了企业的情况，分享了自己在中企工作的体会与经验，并回答了同学和老师们关心的问题。



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